FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un galibiyet taktiği! Ne olursa olsun...

Fenerbahçe'de gözler yeniden Süper Lig'e çevrildi... Ankaragücü ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, kazanıp yoluna firesiz devam etmeyi hedefliyor. Fotomaç'ın haberine göre; Teknik direktör Jorge Jesus, yakaladıkları çizgiyi sürdürmek istediklerini belirterek, "Rakibimiz kim olursa olsun yapmak istediklerimiz aynı. Her zaman aynı oyunu sergilemeye ve kazanmaya çalışıyoruz. Hedefimiz yine 3 puan" dedi. Portekizli çalıştırıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde ve ligde aralıksız maç yapmaları nedeni ile sakatlık riskini azaltmak için yine rotasyona gidecek.

ROTASYONA DEVAM EDECEK

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü AEK Larnaca ile deplasmanda oynanan maçta yedek soyunan Enner Valencia, İrfan Can Kahveci, Bright- Osayi Samuel, Michy Batshuayi, Miguel Crespo ve Emre Mor'dan en az 4'ünün başkentte ilk onbirde yer alması bekleniyor. Güney Kıbrıs'taki karşılaşmada ilk onbirde sahaya çıkan ve başarılı bir performans sergileyen Arda Güler'in de süre almasına kesin gözüyle bakılıyor... Süper Lig'de 4 maçtır yenilmeyen (3G/1B) sarı-lacivertliler, Ankaragücü'nü de devirerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmayı planlıyor.

FORVETLER GÜLDÜRDÜ

Son yıllarda forvet oyuncularından istediği verimi alamayan Kanarya'da bu sezon işler değişti. Henüz ekim ayında kadrodaki 5 forvet 22 gol attı. Valencia 11, Batshuayi 4, King 3, Pedro ile Serdar Dursun 2'şer kez fileleri havalandırdı.