Fenerbahçe'de AEK Larnaca galibiyeti kadar, Arda Güler'in performansı da sevinç yarattı... Bu sezon ikinci kez ilk onbirde şans bulan genç oyuncu, yeteneklerini yine sergiledi ancak bu kez mücadelesiyle de fark yarattı. Fotomaç'ın derlediği habere göre; sahada kaldığı 69 dakikada oyunun savunma yönünü de kusursuz oynayan Arda; 11 ikili mücadele, 1 hava topu kazandı. 3 top kaptı, 2 pas arası yaptı. Top rakibe geçtiğinde adamını sürekli kovalayıp, baskı yaparak defanstaki arkadaşlarını rahatlattı. Bu nedenle bir de sarı kart gördü. Arda'daki bu değişim ve gelişim, Jorge Jesus'un kendisi hakkında yaptığı uyarıları dinleyip, dersine çalıştığını gösterdi... Öte yandan Arda Güler hücumda da boş durmadı. 3'te 3 ile sahanın en fazla adam geçen oyuncusu olurken, rakip yarı sahada yüzde 90.9 pas isabeti yakaladı. 1 şut pası verdi. Topla buluştuğunda izleyenlere keyifli anlar yaşattıi, etkili işlere imza attı.

JESUS NE DEMİŞTİ?

Arda henüz 17 yaşında bir oyuncu. Herkes onu oynarken görmek istiyor. Ama hala geliştirmesi gereken şeyler var. Oyuncunun değerini biliyoruz. Adım adım öğrenmeli ve değiştirmeli kendisini. Fiziksel anlamda çok güçlü değil, topsuz oyunda çok hızlı değil. Geliştireceği şeyler var. Yaşı sebebi ile normal bunlar. Topla çok yetenekli bir oyuncu ama futbol sadece bu değil. Futbolda yeteneğin yanına eklenmesi gereken şeyler var."

ANNESİNDEN TEBRİK

Arda'nın annesi Serap Güler, AEK Larnaca galibiyeti sonrası Twitter üzerinden oğluna duygu yüklü bir mesaj gönderdi. "Zor doğumlardan güzel bebekler doğarmış, iyi ki olmuşsun sen iyi ki, güzel kalplim benim. Her şey senin kalbine göre olacak inanıyorum ben canımın içi" diyen Serap Güler'in paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.