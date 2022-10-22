Fenerbahçeli Altay Bayındır'dan Başakşehir maçı yorumu: Böyle maçlardan alınan 3 puanlar çok değerli

Fenerbahçeli Altay Bayındır'dan Başakşehir maçı yorumu: Böyle maçlardan alınan 3 puanlar çok değerli

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir'i Diego Rossi'nin tek golüyle geçti. Karşılaşma sonrası sarı-lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır, böyle müsabakalarda 3 puan almanın çok değerli olduğunu söyledi. İşte o açıklamalar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.10.2022- 23:31