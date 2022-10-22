Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki tartışmalı açıklamalar sürüyor. Son olarak Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, sert bir değerlendirmede bulundu. İşte Bilecik'in sözleri... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki tartışmalı açıklamalar sürüyor. Son olarak Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, sert bir değerlendirmede bulundu.

İŞTE EROL BİLECİK'İN SÖZLERİ:

Hafta içinde adalet peşinde koşan, ahkam kesenleri gördük. Bize verilmeyen penaltının linkini futbolda adalet arayan arkadaşlara bu akşam göndereceğiz. Salı günü yorumlamalarını isteyeceğiz.

Bu konuda adalet peşinde koşuyoruz diyenlerin üslubuna da dikkat etmesi gerekir. Üslup her zaman haklı olmaktan çok daha önemli. Sanki olay yerinde bir şey var, katilini arayanlar, bulanlar... Hiç görmediğimiz kelimeler, üsluplar.

Futbol, Türkiye'de sahadan çok saha dışında oynanan bir hale dönmüş vaziyette. Futbolu, Fenerbahçe'nin 10 haftadır oynadığı gibi sahada oynamak gerekir.

Fenerbahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyiz, kimsenin de hakkını yemeyiz.

Futbolu saha dışında oynadığınız zaman alakası olmayan istatistikleri düzeltmeye çalışıyorsunuz. Lafla peynir gemisi yürümez. Futbol saha içinde oynanan bir oyundur.