UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Avrupa'yı adeta domine ediyor. Sarı lacivertliler rakiplerini bir bir saf dışı bırakırken, gruptan çıkmayı da garantiledi. Kanarya, son 8 maçın 6’sını kazandı hiç kaybetmedi. Öte yandan temsilcimizin kasası ise dolmaya devam ediyor. İşte ayrıntılar...

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda AEK Larnaca'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da destan yazıyor. Sarı-lacivertliler kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupası gruplarında dördüncü maçların ardından tur atlamayı garantiledi. Ön elemeler dahil Avrupa kupalarındaki son 8 maçını kaybetmeyen Fenerbahçe bu süreçte 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Kulüp tarihinde daha uzun bir yenilmezlik serisi sadece Aralık 2006-Kasım 2007 arasındaki 9 karşılaşmalık dönemde yaşandı.

KALEYE YAKLAŞTIRMADI

Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-lacivertliler pek çok önemli istatistikte de zirveye çıktı. Avrupa Ligi'nde ilk 4 haftada 6.5'le kalesine en az şut gelen takım olan Kanarya; presle rakip kaleye en yakın topla oynayan, kalesinden en uzakta topla oynayan, birinci bölgesinde en az pas yaptıran takım olarak da dikkat çekiyor... Elemeler dahil oynadığı 8 karşılaşmada 18 gol atan Fenerbahçe bu sezon Avrupa Ligi'nde maç başına 2.2 gol ortalaması elde etti... Jesus ve öğrencilerinin yeni hedefi 27 Ekim'de Rennes'i de yenip, grup lideri olarak direkt son 16'ya adını yazdırmak.

14. SIRAYA YÜKSELDİK

Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor ile 4'te 4 yapan Türkiye, UEFA ülke sıralamasında 14'üncü sıraya yükseldi. Bir gecede İsviçre, Ukrayna, Danimarka ve Rusya'yı geride bıraktık. Fenerbahçe de Larnaca galibiyetiyle kulüpler sıralamasında 83.'lükten 70. sıraya tırmandı.

KASA DOLUYOR

Kanarya, UEFA Avrupa Ligi grubunda şu ana kadar elde ettiği 10 puanla 2.1 milyon euro, ayak bastı parası olarak da 3.6 milyon euro kazandı. Toplamda 5.73 milyon euro'yu kasasına koyan Fenerbahçe'nin bu sezon Avrupa'dan elde ettiği gelir 11.6 milyon euro'ya (210 milyon TL) ulaştı.