UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, B Grubu 4. maçında Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile kozlarını paylaştı.
Güney Kıbrıs basını AEK Larnaca - Fenerbahçe maçını böyle gördü
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi. Sarı-lacivertlilerin bu galibiyeti Güney Kıbrıs basınında da geniş yer buldu.(aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / BEHNAN YENER)
AEK Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan sarı-lacivertliler gruptan çıkmayı garantiledi.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Joao Pedro ve penaltıdan Michy Batshuayi kaydetti.