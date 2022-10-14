Güney Kıbrıs basını AEK Larnaca - Fenerbahçe maçını böyle gördü

Güney Kıbrıs basını AEK Larnaca - Fenerbahçe maçını böyle gördü

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi. Sarı-lacivertlilerin bu galibiyeti Güney Kıbrıs basınında da geniş yer buldu.(aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / BEHNAN YENER)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.10.2022- 12:35 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022- 12:50