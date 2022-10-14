UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, B Grubu'ndaki dördüncü maçında AEK Larnaca deplasmanına konuk oldu.
Rennes cephesinden Fenerbahçe'ye gözdağı!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin de yer aldığı B Grubu'nda mücadele eden Rennes, deplasmanda Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Fransız ekibinin teknik direktörü Bruno Genesio, 27 Ekim Perşembe günü Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi sarı-lacivertlilere gözdağı verdi. İşte o açıklamalar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, rakibini Joao Pedro ve Michy Batshuayi'nin attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Bu sonuçla çıktığı 4. maçta 3. galibiyetini alan Kanarya, namağlup liderliğini sürdürdü.