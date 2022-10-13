Türkiye ülke puanı sıralamasında kaça yükseldi?
F.Bahçe tarihinde bir ilki başardı!
13 Ekim 2022 canlı Döviz Kuru
13 Ekim 2022 gram altın ne kadar?
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