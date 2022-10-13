Bilindiği gibi UEFA sıralamasında geçen hafta ise Hırvatistan'ı geçerek 25.700 puanla 18. sıraya çıkmıştık.
UEFA ÜLKE PUANI - Türkiye ülke puanı sıralamasında kaça yükseldi?
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gruplarında dördüncü hafta maçları sona erdi. UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 yendi ve üst tura yükselmeyi garantiledi. Trabzonspor, sahasında Fransa'nın devlerinden Monaco'yu 4-0'lık skorla mağlup etti. UEFA Konferans Ligi'nde ise Başakşehir, evinde Rigas FS'yi 3-0'lık skorla geçerek üst tura çıkmayı garantiledi. Sivasspor ise Ballkani deplasmanda 1-0 geriye düşmesine karşın mücadeleyi 2-1 kazandı. Temsilcilerimizden sonra UEFA ülke puanlarında sıralama değişti. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...
Özellikle Sivas'ın son dakika golüyle yenilmesi kadar 2-0 geriden gelip Feyenoord'la 2-2 berabere kalan Midtjylland 125 puan önümüzdeki Danimarka'yı geçme şansımızı elimizden almıştı.
Bu hafta Avrupa'da üç takımla temsil edilen Danimarka'yı ve UEFA tarafından ihraç edildiği için Avrupa'da temsil edilmeyen Rusya'yı geçmek adına son derece önemliydi.