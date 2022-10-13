UEFA ÜLKE PUANI - Türkiye ülke puanı sıralamasında kaça yükseldi?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gruplarında dördüncü hafta maçları sona erdi. UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 yendi ve üst tura yükselmeyi garantiledi. Trabzonspor, sahasında Fransa'nın devlerinden Monaco'yu 4-0'lık skorla mağlup etti. UEFA Konferans Ligi'nde ise Başakşehir, evinde Rigas FS'yi 3-0'lık skorla geçerek üst tura çıkmayı garantiledi. Sivasspor ise Ballkani deplasmanda 1-0 geriye düşmesine karşın mücadeleyi 2-1 kazandı. Temsilcilerimizden sonra UEFA ülke puanlarında sıralama değişti. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.10.2022- 00:14