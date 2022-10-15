F.Bahçe'nin transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, Jorge Jesus'un elinde elmasa dönüştü. Büyüleyen bir performans gösteren Belçikalı santrfor, kendisini ısrarla isteyen hocasını utandırmazken golleriyle hem kazandırıyor hem de kasayı dolduruyor. Önceki gün deplasmanda AEK Larnaca'yı penaltıdan avlayan 29 yaşındaki futbolcu, Güney Kıbrıs ekibine Kadıköy'den sonra ikinci darbeyi vurdu. Ligde Karagümrük'ü yine son anlarda deviren Batshuayi, bu sezon tüm kulvarlardaki 7. maçında 4'üncü golünü atmayı başardı.

AVRUPA'DA ÇOK BAŞKA!

Sabah'ın derlediği habere göre deneyimli futbolcu, Avrupa'daki skor katkısı ile 630 bin Euro (11.4 milyon TL) kazandırırken Süper Lig'de 1.25 milyon TL ile direkt katkı sağladı. Belçikalı forvet, böylelikle Fenerbahçe'nin cebine 12 milyon 650 bin TL soktu.