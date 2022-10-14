UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 4'üncü haftasında Fenerbahçe, AEK Larnaca'ya konuk oldu.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus tarihe geçti!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sezon başında Fenerbahçe'nin başına getirilen dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, oynattığı futbolla sarı-lacivertli taraftarları mest etti. Hem Spor Toto Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de Portekizli çalıştırıcı tarihe geçti. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Zorlu deplasmandan galip ayrılan sarı-lacivertliler üst tura çıkmayı garantiledi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus gösterdiği performansla Fenerbahçe tarihine geçti.