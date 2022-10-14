Pedro'nun golüyle maçın zorluk derecesi "Bir aksilik olmazsa" formatına geliverdi. Oyuna da topa da hükmediyordu Fenerbahçe.
FENERBAHÇE HABERLERİ - AEK Larnaca maçı sonrası flaş Altay Bayındır eleştirisi! "Aynı hatayı hep tekrarlamak"
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı lacivertli ekip 2-1 kazandı. Usta yazar Gürcan Bilgiç ise Sabah Gazetesi'nde karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o yazı...
Tribünleri susturup, rakibi de sonucu kabul eder kıvama getirdiler. Elbette her şey iyi giderken bir tersliğin olması lazım.
Hikayeye heyecan katma görevi yine Kaptan Altay'a düştü.