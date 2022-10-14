THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ile Maccabi Tel Aviv kozlarını paylaştı. Mücadele 86-71'lik skorla sarı-lacivertlilerin galibiyetiyle sonuçlandı.
EuroLeague'e hızlı başlayıp 2'de 2 yapan sarı lacivertliler, ilk hafta maçında ise Bayern Münih'i mağlup etmişti.
PERİYOTLAR
1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 23-20 Maccabi Tel Aviv
2. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 46-32 Maccabi Tel Aviv
3. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 65-52 Maccabi Tel Aviv
Kanarya, EuroLeague'de önümüzdeki maçta Asvel'i konuk ederken, Maccabi Tel Aviv de evinde Monaco'yu ağırlayacak.