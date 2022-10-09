Serdar Dursun resmen açıkladı! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Bu sezon Fenerbahçe'de stediği süreleri bulamayanSerdar Dursun ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Milli futbolcu, sarı lacivertlilerdeki geleceğine dair çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.10.2022- 10:22