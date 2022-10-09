Süper Lig'de son üç haftada şans bulamayan, UEFA Avrupa Ligi grup maçları için listeye de alınmayan Serdar Dursun'un devre arasında ayrılacağı iddiaları artmıştı...
Serdar Dursun resmen açıkladı! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?
Bu sezon Fenerbahçe'de stediği süreleri bulamayanSerdar Dursun ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Milli futbolcu, sarı lacivertlilerdeki geleceğine dair çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fotomaç'ta yer alan habere göre, golcü oyuncu sosyal medya hesabından dün bir açıklama yaparak söylentileri yalanladı.
Serdar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: