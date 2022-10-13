Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4'üncü maçında bu akşam Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca'ya konuk olacak...
Fenerbahçe turu garantilemek istiyor! İşte Jorge Jesus'un AEK Larnaca maçı 11'i
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler mücadeleyi kazandığı takdirde Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyecek. İşte zorlu mücadele öncesi Jorge Jesus'un muhtemel 11'i. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
AEK Arena'da saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski yönetecek.
Grupta oynadığı 3 maçta 7 puan toplayan sarı-lacivertliler, Fransız ekibi Rennes'in önünde averajla liderlik koltuğunda oturuyor...