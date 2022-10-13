Fenerbahçe'den ayrılan Berke Özer yeni takımında şans bulamadı
Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi biten ve oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Berke Özer, Portekiz Ligi ekibi Portimonense'ye transfer olmuştu. Genç kaleci yeni takımında henüz şans bulamadı.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 13.10.2022- 12:40 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022- 12:41
Bu sezon başı Portekiz'in Portimonense takımına transfer olan genç kaleci kadroda yer aldığı 5 maçta da yedek kulübesinde oturdu.
Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın arkasında görev yapan ancak kariyerini Avrupa'da sürdürme amacıyla kulüpten ayrılan Berke, Famalicao, Sporting Lizbon, Chaves, Vizela ve Porto maçlarında Japon kaleci Kosuke Nakamura'yı kesemedi.
Piyasa değeri 350 bin euro olan Nakamura, Samuel'in Porto'ya transferi sonrasında kaleye geçmişti.