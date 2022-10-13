Fenerbahçe'den ayrılan Berke Özer yeni takımında şans bulamadı

Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi biten ve oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Berke Özer, Portekiz Ligi ekibi Portimonense'ye transfer olmuştu. Genç kaleci yeni takımında henüz şans bulamadı.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.10.2022- 12:40 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022- 12:41