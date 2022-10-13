AEK LARNACA - FENERBAHÇE MAÇI İZLE | AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Güney Kıbrıs'a gitti. AEK Larnaka'nın konuğu olan sarı lacivertlilerin heyecanlı karşılaşmasının önce taraftarlar AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

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UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, AEK Larnaca'nın konuğu olacak. Kazanmak ve liderliğini namağlup sürdürmek isteyen sarı lacivertlilerin maçı öncesi karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor.Peki, AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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AEK LARNACA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı 13 Ekim Perşembe günü 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

AEK LARNACA - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

AEK LARNACA

Piric, Rosale, Milicevic, Tomovic, Garcia, Mamas, Oier, Gustavo, Faraj, Altman, Lopes.

FENERBAHÇE

Altay, Osayi (Ferdi), Gustavo, Szalai, Alioski, İsmail, Crespo, Emre Mor, İrfan, Rossi, Batshuayi.