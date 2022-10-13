Fenerbahçe altyapısından yetişerek A Takım'a kadar yükselen ve gösterdiği başarılı performansla herkesin beğenisini kazanan 17 yaşındaki genç yıldız Arda Güler, başarısıyla Avrupa'da da yankı buluyor.
Fenerbahçe'yi korkutan transfer gelişmesi! Arda Güler...
Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertli ekibin genç yeteneği Arda Güler'de sıcak bir gelişme yaşandı. Bir türlü istediği süreleri alamaya genç yıldız için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Alman devinin ciddi şekilde yetenekli oyuncuyla ilgilendiği belirtildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Genç oyuncu için birçok transfer iddiası ortaya atılırken, bu kez Almanların radarına girdiği iddiaları gündem oldu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, fiziki açıdan yeterli bulmadığı için Arda Güler'e ilk 11'de şans vermiyor.