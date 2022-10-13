UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, B Grubu'ndaki 4. hafta mücadelesinde Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca'ya deplasmanda konuk oldu ve mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak liderliğini pekiştirdi ve üst tura çıkmayı garantiledi. Sarı lacivertli ekip, Süper Lig'de olduğu gibi Avrupa'da da golcü kimliğiyle dikkat çekerken, Fenerbahçe tarihine de geçen bir başarıya imza attı. İşte detaylar... (Fenerbahçe haberleri)

Fenerbahçe, Jorge Jesus'un takımın başına getirilmesiyle farklı bir kimliğe bürünmeye başlamış, yapılan transferlerle de yeni sezonki performansın sinyallerini vermişti.

Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik ve 1 de yenilgi alan sarı lacivertli ekip, 1 maç eksikle 17 puanla 4. sırada yer alıyor. Jesus'un talebeleri ligde oynanan bu 8 maça 25 gol sığdırmayı başarırken kalesinde 10 gol gördü.

Fenerbahçe'nin ligde attığı 25 golün 10'u, 7 maçta görev alan Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia'dan geldi.

Joshua King, Arda Güler ve Miguel Crespo 2'şer golle takımın bu başarısına katkıda bulunurken, sarı lacivertlilerin diğer golleri Ezgjan Alioski, Gustavo Henrique, Joao Pedro, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Michy Batshuayi, Emre Mor ve Diego Rossi kaydetti.

Fenerbahçe, ligde gösterdiği gol atma başarısını Avrupa arenasına da taşımayı bildi. UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maça çıkan sarı lacivertli ekip, 8 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 4 gol gördü.

Eleme maçlarını da hesaba katarsak, toplamda 18 gol atmayı başaran sarı lacivertliler bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde turnuvanın en çok gol atan takımı oldu.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde B Grubu maçlarında attığı 8 golü ise İrfan Can Kahveci (3), Michy Batshuayi (3), Gustavo Henrique (1) ve Joao Pedro (1) kaydetti.