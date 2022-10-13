UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, gruptaki 4. maçında AEK Larnaca ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertli takım bu maçı kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:45'te başlayan mücadele EXXEN'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

AEK Larnaca: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Gustavo Ledes, Mamas, Sanjurjo, Faraj, Altman, Trickovski.

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Gustavo, A. Szalai, Arda Güler, İsmail Yüksek, Alioski, Lincoln, Rossi, Pedro.

F.BAHÇE GARANTİLEME PEŞİNDE

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, geride kalan 3 maç sonunda 7 puanla lider konumda. Sarı lacivertlilerin hemen ardında, bir başka 7 puanlık takım olan Rennes var. Temsilcimiz averajla lider konumda bulunurken Larnaca maçını kazanması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek. Öte yandan Fenerbahçe'nin bir diğer hedefi ise grubu lider tamamlayarak adını doğrudan son 16 turuna yazdırmak.