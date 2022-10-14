UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, AEK Larnaca'yı deplasmanda 2-1 yendi.
AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı Avrupa'da gündem oldu! İşte atılan manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe, gruptaki dördüncü maçında AEK Larnaca deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler, rakibini Joao Pedro ve Michy Batshuayi'nin (p) attığı gollerle 2-1 mağlup ederek son iki maç öncesi gruptan çıkmayı garantiledi. Fenerbahçe'nin bu galibiyeti Avrupa basınında da geniş yer buldu. İşte atılan manşetler... (FB spor haberi)
Bu galibiyetle puanını 10'a yükselten sarı-lacivertliler, gruptan çıkmayı garantiledi.
Fenerbahçe'de galibiyeti getiren golleri Joao Pedro ile Michy Batshuayi (penaltı) kaydetti.