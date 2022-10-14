AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı Avrupa'da gündem oldu! İşte atılan manşetler

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe, gruptaki dördüncü maçında AEK Larnaca deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler, rakibini Joao Pedro ve Michy Batshuayi'nin (p) attığı gollerle 2-1 mağlup ederek son iki maç öncesi gruptan çıkmayı garantiledi. Fenerbahçe'nin bu galibiyeti Avrupa basınında da geniş yer buldu. İşte atılan manşetler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.10.2022- 08:46