Süper Lig'in 9. haftası sona ererken, bir maç bay geçen Fenerbahçe 17 puanla liderin 1 puan gerisinde bulunuyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Yönetimden Jorge Jesus kararı! Devre arasında...
Yaz transfer döneminde teknik direktörlük için Jorge Jesus'la anlaşan Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Oynattığı futbolla taraftarların sevgilisi haline gelen deneyimli çalıştırıcı için yönetim harekete geçti ve devre arasında 3 yıllık yeni sözleşme teklifi yapma kararı aldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'in 9. haftası sona ererken, bir maç bay geçen Fenerbahçe 17 puanla liderin 1 puan gerisinde bulunuyor.
Sarı lacivertliler son oynanan Fatih Karagümrük maçını 5-4 kazanarak zirve takibini sürdürdü.
Teknik direktör Jorge Jesus, oynattığı futbol ve söylediği demeçlerle taraftarların sevgilisi haline geldi.