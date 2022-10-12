Sezon başında takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe, son yılların en formda dönemini yaşıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Yüksek için büyük vefa! Eski kulübü unutulmadı
Fenerbahçe'nin 2020'de kadrosuna kattığı İsmail Yüksek, sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla teknik direktör Jorge Jesus'un vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Yönetim, 23 yaşındaki oyuncunun eski kulübünü unutmadı ve futbolcunun yükselen grafiği sonrası maddi destekte bulundu. İşte o rakam ve detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de oynadığı 8 maçta rakip filelere tam 25 gol gönderdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde de başarılı grafiğini sürdüren Kanarya, ilk 3 maçında topladığı 7 puanla mücadele ettiği B Grubu'nun zirvesinde yer alıyor.