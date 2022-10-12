OYUNCUYLA YENİ SÖZLEŞME YAPILACAK

Sabah'ın haberine göre; F.Bahçe Başkanı Ali Koç, sözleşmede herhangi bir madde olmamasına ve zorunluluğu bulunmamasına rağmen İsmail'in, performansı nedeniyle Gölcükspor'a iki ayrı dönemde toplamı 2 milyon TL'yi bulan destek parası gönderdi.