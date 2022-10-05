Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda 3. hafta maçında yarın Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 3. haftasında yarın Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Daniel Cook ve Harry Lennard yapacak.

Grubundaki ilk maçında konuk ettiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler, 2. maçında ise Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, grubunda 2 maç sonunda elde ettiği 4 puanla avantajlı bir durumda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, AEK Larnaca ile oynayacağı maçlardan 6 puan alarak liderlik yolunda avantajını korumayı hedefliyor.

Konuk ekibin ise karşılaşma öncesi grupta 3 puanı bulunuyor.

- Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, zorlu müsabakada listesinde bulunan 3 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Luan Peres ile Joshua King, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra ligde son oynanan Beşiktaş müsabakasında aldığı darbe nedeniyle dizinde travma tespit edilen Mert Hakan Yandaş da takımını yalnız bırakacak.

- 4 isim listede yok

Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 4 isim yer almıyor.

Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare, UEFA listesine yazılmadı.

Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor.