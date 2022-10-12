UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesinde sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus önemli açıklamalarda bulundu. İşte Brezilyalı çalıştırıcının sözleri...

İşte Jorge Jesus'un sözleri:

Zor bir maç bizi bekliyor. Çünkü rakibimiz Larnaca'nın hala gruptan çıkma şansı var. İyi bir oyun sergileyip, gruptan çıkmak adına galip gelmeyi umuyoruz.

"TAKIMIMIZDA SAKAT OYUNCULAR VAR"

Takımımızda sakat oyuncular var. Sık maç yaptığınız zaman böyle şeyler olabiliyor. Birçok oyuncumuzu İstanbul'da bırakmak durumunda kaldık. Maça hazır oyuncularla başlayıp, galibiyetle evimize dönmek ve tur atlamak istiyoruz.

Bu maça sadece sportif çerçevede bakıyoruz, politik çerçevede bakmıyoruz.

"BATSHUAYI'NİN HASTALIĞI VAR"

Şu bir gerçek ki, Luan Peres'in sakatlığı Attila Szalai'nin rotasyonu için kötü oldu. Yarınki maç Attila için dinlenme maçı olacak mı bunun kararını yarın vereceğim. Batshuayi'nin bir hastalığı var. Yarınki durumuna göre onun için de karar vereceğiz.

Larnaca'nın çok motive olduğunu düşünüyorum. Bu bizim için bir alarm. Sahada uygulayacağımız fikirlerimiz aynı. İki takım da artık birbirini daha iyi tanıyor. Zor bir maç bizi bekliyor. Gruptan çıkmak için elimizden geleni yapacağız.

Avrupa Ligi her geçen yıl daha da zorlaşıyor. Öncelikle Avrupa imajımızı toplamamız gerek. Bizim için en zor ve en önemli maç her zaman bir sonraki maçtır.

İşte Miguel Crespo'nun sözleri:

Performansım arttığı için mutluyum. Çalışmalarımı en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Yarışmacı bir oyuncuyum. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Benim için en önemlisi takıma yardım etmek. Ben her zaman oynamaya hazırım. Takım arkadaşlarım da öyle. Hocamız hangi oyuncuyu oynatırsa, elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.