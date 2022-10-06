Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus, çalışmaya başladığı andan itibaren koyduğu kurallarla Samandıra'da otoritesini sağlamış durumda...
FENERBAHÇE HABERLERİ | Kanarya'da başarının sırrı ortaya çıktı! Jorge Jesus...
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Hem Süper Lig'de hem Avrupa'da takımıyla göstermiş olduğu performansla göz dolduran Jorge Jesus ve ekibinin sırrı ortaya çıktı. Portekizli hocanın özellikle antrenman metodları ise oldukça dikkat çekici... İşte Jesus kanunları... (FB SPOR HABERLERİ)
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus, çalışmaya başladığı andan itibaren koyduğu kurallarla Samandıra'da otoritesini sağlamış durumda...
Sarı-Lacivertliler'in teknik patronu, göreve başlar başlamaz koyduğu kurallarla futbolculara adeta nefes aldırmıyor.
Portekizli hoca, bu sayede öğrencilerinin daha fazla odaklanmasını ve disipline girmesini sağlıyor.