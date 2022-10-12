Fenerbahçe'de sergilediği performansla göz dolduran ve ülkesi Macaristan'da da takımının en önemli oyuncusu olan Attila Szalai'nin hocası Marco Rossi, yıldız futbolcu hakkında Fanatik'e açıklamalarda bulundu.
FENERBAHÇE HABERLERİ | Attila Szalai'nin hocası Marco Rossi'den transfer itirafı!
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde sergilediği futbolla göz dolduran Attila Szalai'nin Macaristan Milli Takımı'ndaki hocası Marco Rossi'den flaş değerlendirme geldi. İşte Rossi'nin, Szalai'nin Fenerbahçe'de kalmasına dair yapmış olduğu açıklamalar... (FB SPOR HABERLERİ)
Fenerbahçe'de sergilediği performansla göz dolduran ve ülkesi Macaristan'da da takımının en önemli oyuncusu olan Attila Szalai'nin hocası Marco Rossi, yıldız futbolcu hakkında Fanatik'e açıklamalarda bulundu.
"SZALAI'NİN F.BAHÇE'DE KALMASINA ŞAŞIRDIM"
Bu sürecin nasıl geliştiğini bilemem. Muhtemelen kulüple birlikte alınan bir karardır. Gazetelerde onun, İspanya, İngiltere ve Almanya gibi liglerden birine gideceği yazılıyordu.
Açıkçası ben de bunlardan birine transfer olacağını düşünmüştüm. Benim için ayrılmaması biraz sürpriz olsa da bu sorun değil.