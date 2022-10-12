"FENERBAHÇE'Yİ BU SEZON İZLEMEDİM"

Ne yazık ki şu an için izleme fırsatım olmadı. Çünkü kadroyu açıklamadan önce Attila Szalai'nin sadece sakat olup olmadığına bakıyorum (Gülerek). İtiraf etmeliyim ki, onu çok fazla izlemiyor ve kulübündeki performansına da bakmıyorum.



