Fenerbahçe Süper Lig'de 1 maçı eksik olmasına rağmen zirvenin sadece 1 puan gerisinde yer alıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan oyuncularına uyarı! AEK Larnaca maçında...
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında Fenerbahçe deplasmanda AEK Larnaca ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, oyuncularını sık sık uyararak üst turu garantilemelerini istedi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Süper Lig'de 1 maçı eksik olmasına rağmen zirvenin sadece 1 puan gerisinde yer alıyor.
Attığı 25 golle müthiş bir istatistik yakalayan F.Bahçe, Avrupa Ligi'nde yarın oynayacağı Larnaca maçı hazırlıklarına start verdi.
Fotomaç'ın haberine göre; Teknik direktör Jorge Jesus da uyarılara başladı.