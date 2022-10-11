Süper Lig'in 9. haftasında Karagümrük'ü tarihe geçen maçta 5-4 yenen Fenerbahçe'de galibiyet kadar Altay Bayındır'ın performansı da konuşuldu.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'daki düşüşün nedeni ne? Flaş Volkan Demirel detayı...
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. 5-4 biten mücadelenin ardından sarı lacivertli takımın kalecisi Altay Bayındır çok tartışıldı. Genç kalecideki düşüşün nedeni konuşulurken, flaş bir Volkan Demirel detayı tespit edildi. İşte detaylar...
Yeni sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Altay, Karagümrük mücadelesinde de arka arkaya golleri yiyince tribünlerde bazı taraftarların tepkisini aldı.
Ligde Fenerbahçe kalesine gelen 29 isabetli şutun 10'u golle sonuçlandı.