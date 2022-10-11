VOLKAN DA ZORLANMIŞTI

Milliyet'in haberine göre; Altay Bayındır'ın özellikle son dönemde rekabetten uzak olması ve ikinci kalecilerin her sezon değişmesi durumunu Volkan Demirel de yaşamıştı. Volkan Demirel'in futbol kariyerinin son yıllarında benzer performansı öne çıkmış ve eleştirilmişti.