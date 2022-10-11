Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia bu sezon adeta 'başka boyuta' geçti...
FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia Galatasaray'ı solladı! Yarışta açık ara önde
Spor Toto Süper Lig'de 9 hafta geride kalırken Fenerbahçe oynadığı oyunla taraftarlarını mest etti. Sarı-lacivertlilerde Enner Valencia gol krallığında zirvede yer alırken, attığı 10 golle 9 gol kaydeden Galatasaray'ı solladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Tecrübeli oyuncu, ligde şu ana kadar çıktığı 7 maçta 10 kez fileleri havalandırdı.
Aynı zamanda 2 de asist gerçekleştirerek muhteşem bir performansa imza attı.