Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de 9 gollü maçta Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Fatih Karagümrük tarifesi! Oyuncuları böyle uyardı
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. 9 golün atıldığı maçta gülen taraf 5-4'lük skorla Fenerbahçe olsa da maçın ardından takımın 4 gol yemesi oldukça fazla konuşuldu. Öte yandan teknik direktör Jorge Jesus ise takıma önemli uyarılarda bulundu. İşte detaylar...
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Sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adam ile bu sezon sahasında oynadığı son 7 resmi maçı kazandı.