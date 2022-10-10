Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı.
FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'nun büyük talihsizliği! Takım otobüsünden düştü
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında evinde Karagümrük'ü ağırlayan Fenerbahçe'de, Ferdi Kadıoğlu şoku yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde milli oyuncunun, mide rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı aktarılmıştı. Yıldız futbolcunun maç öncesi takım otobüsünden düştüğü için kadrodan çıkarıldığı öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, müthiş bir gol düellsuna sahne olan mücadeleden 5-4'lük skorla galip ayrıldı.
Fenerbahçe'nin golleri Enner Valencia (3), Miguel Crespo ve Michy Batshuayi'den geldi.