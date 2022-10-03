Dağ fare doğurdu.
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi sonrası Ahmet Çakar'dan flaş yorum!
SON DAKİKA SPOR HABERİ: Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi sonrası Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar'dan flaş bir değerlendirme geldi. İşte Çakar'ın Beşiktaş - Fenerbahçe maçı sonrası yazsısı...
Dağ fare doğurdu.
Çok şey bekliyorduk, hem futbol adına hem goller adına ama baktık ki son 10-15 dakika dışında fazla bir heyecan yok.
Aslında baktığımızda iki takım da kaybetmemek amacıyla çok dikkatli başladılar.