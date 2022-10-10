AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, AEK Larnaca'ya konuk olacak. B Grubunda namağlup yoluna devam eden Fenerbahçe, kazanmak ve puanını 10'a yükseltmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.10.2022- 12:10