Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında AEK Larnaca ile karşılaşacak.
Fenerbahçe'de Avrupa'da yarım kalan hikaye tamamlanacak mı? Dikkat çeken detay...
Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde AEK ile karşılacak olan sarı-lacivertli ekibin bu sezonki Avrupa yolcuğunun 2012-2013 sezonunda yarı final oynadığı sezonla benzerlikleri dikkat çekti. İşte detaylar...
Sarı-lacivertliler grupta topladığı 4 puanla 2. sırada yer alıyor.
Kanarya'nın bu sezonki UEFA Avrupa Ligi serüveni, yarı final oynanan 2012-13 sezonu ile ilginç şekilde bağlantılı görünüyor. İşte detaylar...