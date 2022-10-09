Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadele sarı lacivertlilerin 5-4'lük galibiyetiyle sonuçlandı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"En önemlisi maçı kazanmak 1-0'da olsa, 10-9'da olsa önemi yok. Normalde savunmada güvenli bir takımız ancak bugün savunma ve kaleci hattımız iyi bir gününde değildi. Yaptığımız değişikliklerle maçı kazandık. Kazanmış olmak önemli."

"Ferdi'nin olmaması tabii ki planlarımızı etkiledi. Ferdi'nin rahatsızlığından dolayı değişiklik yapmak durumunda kaldık. Ferdi önemli ve kaliteli bir oyuncu. Defansımızın bugünkü kötü performansının sebebi, özellikle Attila için, yorgunluk olabilir."