Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi sonrası Altay Bayındır: Derbi olsa bile...

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Dev derbi golsüz sona erdi. Mücadeleden sonra sarı-lacivertlilerin kaptanlarından Altay Bayındır önemli açıklamalarda bulundu. Altay, "Derbi olsa bile her maça aynı konsantrasyonla çıkıyoruz. Bu maçtan hatalarımızı çıkarıp Perşembe günkü maça ve yeniden lige hazırlanacağız." dedi.

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Dev derbi golsüz sona erdi.

Mücadeleden sonra sarı-lacivertlilerin kaptanlarından Altay Bayındır önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Altay Bayındır'ın sözleri:

Üzgünüz. 3 puan almaya gelmiştik. Rakip kim olursa olsun kazanmak için çıkıyoruz. Derbi olsa bile her maça aynı konsantrasyonla çıkıyoruz. Bu maçtan hatalarımızı çıkarıp Perşembe günkü maça ve yeniden lige hazırlanacağız.

Biz taraftarla birlikte olmaya, takım olarak iç içe olmaya ve dışarıdan söylenenlere kulağımızı kapamaya devam edeceğiz.