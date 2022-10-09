UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca'nın önünde grup liderliğine yükselen Fenerbahçe, turnuvanın favorileri arasına girdi...
FENERBAHÇE HABERLERİ - UEFA o istatistiği açıkladı! Fenerbahçe'nin kupa şansı...
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, yoluna tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler gruptaki 3. maçların ardından Rennes'in önünde liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Öte yandan UEFA tarafından verilen flaş bir istatistik ise ortaya çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 09.10.2022- 06:40
UEFA Avrupa Ligi İstatistik Merkezi tarafından düzenlenen ve veri analizleriyle desteklenen rapora göre Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimali yüzde 0.58...