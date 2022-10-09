FENERBAHÇE HABERLERİ - UEFA o istatistiği açıkladı! Fenerbahçe'nin kupa şansı...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, yoluna tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler gruptaki 3. maçların ardından Rennes'in önünde liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Öte yandan UEFA tarafından verilen flaş bir istatistik ise ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.10.2022- 06:40