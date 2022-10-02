Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası dev bir derbiye sahne oluyor.
Jorge Jesus'tan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi Ferdi Kadıoğlu'na uyarı!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki dev derbide Beşiktaş deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, yıldız futbolcu Ferdi Kadıoğlu'na ikazda bulundu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
İki ezeli rakip Beşiktaş ile Fenerbahçe, kritik maçta kozlarını paylaşacak.
Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.