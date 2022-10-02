Takımındaki birçok isim gibi Süper Lig'deki ilk derbi heyecanını Beşiktaş deplasmanında yaşayacak olan Portekizli çalıştırıcı, oyuncularına, "Özel bir maç olacak. F.Bahçe gibi bir takımdaysanız, rakibin kim olduğunun önemi yoktur.