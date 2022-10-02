Luan Peres'in tedavisinin devam etmesi, Serdar Aziz'in de fizik olarak hazır olmaması nedeniyle Gustavo Henrique ve Szalai savunmanın göbeğinde çift stoper olarak konumlanacak. Kenar beklerde ise Alioski-Ferdi ya da Osayi Samuel-Ferdi ikilisi yer alacak.



