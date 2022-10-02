Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, galibiyete kilitlendi...
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Beşiktaş taktiği! Futbolculara onu yasakladı
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı lacivertliler, zorlu rakibini geçip lige ağırlığını koymak istiyor. Teknik direktör Jorge Jesus, taktik disiplininden taviz vermemeyi hedefliyor. Portekizli hoca bu doğrultuda, derbi mücadelesinde futbolcularına flaş bir yasak koydu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, galibiyete kilitlendi...
Ligde oynadığı son 2 karşılaşmadan 3 puanla ayrılan ve bu müsabakalarda 7 gol atıp kalesinde gol görmeyen sarı-lacivertliler, derbiyi de kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Fotomaç'ın haberine göre, teknik direktör Jorge Jesus deplasmanda oynamalarına rağmen prensiplerinden taviz vermeyecek.