Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadele sarı lacivertlilerin 5-4'lük galibiyetiyle sona ererken, maçta hat-trick yapan Enner Valencia karşılaşmanın ardından konuştu.

İşte o sözler...

"Bugün aslında çılgınca bir maç oldu. Pek çok kez öne geçtik. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Takımıma yardım ettiğim için ayrıca mutluyum."

"Çok çalışıyoruz. Daha da iyi olmalıyız. Gol yememek için bütün takım olarak daha fazla çalışmalıyız. Her hafta sıkı çalışmalarımızı devam ettirmeliyiz. Her maçı kazanmak istiyoruz. Evimizde çok güçlü olduğumuzu biliyoruz ve sürdürmek için çalışacağız"