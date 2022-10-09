Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 9. haftası nefes kesen bir maça sahne oldu. Kadıköy'de Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. 9 golün atıldığı maçta kazanan taraf 5-4'lük skorla Fenerbahçe oldu.

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 9. haftası nefes kesen bir maça sahne oldu. Kadıköy'de Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. 9 golün atıldığı maçta kazanan 5-4'lük skorla Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe'nin golleri 9. dakikada Miguel Crespo, 28, 61 ve 73. dakikalarda Enner Valencia ve 90+6. dakikada Batshuayi'den geldi.

Fatih Karagümrük'ün gollerini ise 16 ve 66'da Borini, 24'te Kouassi ve 83'te Burak Kapacak'tan geldi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 17 puana yükselirken, Fatih Karagümrük ise 6 puanda kaldı.

FERDİ RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE KADROYA ALINMADI

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, rahatsızlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

23 yaşındaki futbolcunun, mide enfeksiyonu sebebiyle kadroya alınmadığı öğrenildi.

LINCOLN HENRIQUE SOL BEKTE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique, Fatih Karagümrük'e karşı maça sol bekte başladı.

Kariyerinde daha önce orta saha pozisyonunda görev alan ve hücum ağırlıklı özellikleriyle dikkati çeken 23 yaşındaki oyuncu, Jesus'un 3'lü sisteminde daha önce sol kanat olarak görev yapmıştı.

Ezgjan Alioski'nin kadroda olmasına rağmen Jesus, bu pozisyonda tercihini genç oyuncudan yana kullandı.

F.BAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında 5 futbolcusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Luan Peres, Joshua King ve Willian Arao'nun yanı sıra mide enfeksiyonu sebebiyle Ferdi Kadıoğlu zorlu mücadelede kadroda yer almadı.

TRİBÜNLER YİNE DOLDU

Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon tüm iç saha maçlarında olduğu gibi takımını yine yalnız bırakmadı.

Maçtan saatler öncesinde stat çevresinde toplanan sarı-lacivertli futbolseverler, karşılaşma öncesinde futbolcularına destek oldu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Ülker Stadı'nda kendileri için ayrılmış bölümlerin tamamına yakınını doldurdu.