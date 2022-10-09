Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Rakibimizin bireysel anlamda çok fazla kaliteli oyuncusu var. Karagümrük'te oynayan uluslararası oyuncular bize zorluk çıkaracaklardır." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç öncesinda açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Rakibimizin bireysel anlamda çok fazla kaliteli oyuncusu var. Sıralamada hak ettikleri yerde değil. Karagümrük'te oynayan uluslararası oyuncular bize zorluk çıkaracaklardır.

3 günde 1 maç yapıyoruz. Bu kadar kısa sürede toparlanmak mümkün olmuyor. Bazı sakatlıklar olduğu için normalde olduğu kadar değişiklik yapamıyoruz. Ben oyuncularıma inanıyorum. Eminim, her zaman yaptığımız gibi sahada iyi bir mücadele vereceğiz.