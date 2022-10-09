Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 9. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Sarı lacivertliler bu maçı kazanarak zirve takibini sürdürmenin peşinde. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 9. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Sarı lacivertliler bu maçı kazanarak zirve takibini sürdürmenin peşinde. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayan mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Lincoln, İsmail, Crespo, İrfan Can, Emre Mor, Pedro, Valencia.

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Dresevic, Caner, Shukurov, Ozdoev, Jimmy, Kouassi, Borini, Colley.

📌 TEDAVİLERİ SÜREN 3 OYUNCU KADRODA YOK

Fenerbahçe, maçta 3 oyuncusundan yararlanamıyor. Tedavileri devam eden Nazım Sangare, Luan Peres ve Joshua King, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemiyor.

❗ SON 4 MAÇTAN 3 PUAN ÇIKARDI

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de son 4 maçta galibiyet alamazken 3 puan elde etti. Bu sezonki tek galibiyetini 4. haftada MKE Ankaragücü karşısında alan kırmızı-siyahlı ekip, sonrasındaki 4 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 2 gol atabilen Fatih Karagümrük, kalesindeki 3 gole engel olamadı.