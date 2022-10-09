FENERBAHÇE HABERİ: Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez'den Michy Batshuayi sözleri!

Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, EURO 2024 grup elemeleri kura çekiminin ardından Fenerbahçeli Michy Batshuayi ile ilgili konuştu. Martinez, "Michy Batshuayi iyi bir golcü. Boşluklar bulur, pozisyon bulur. Farklı oyun stillerine de adapte olabilir. Kuvvetlidir, iyi bitiricidir. Her takım için çok önemli olabilecek bir oyuncu" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.10.2022- 15:18