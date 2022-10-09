Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman ve saat kaçta? (Fenerbahçe maçı canlı izle)

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 9. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertliler bu maçı kazanarak zirve takibini sürdürmenin peşinde. Zorlu mücadele öncesinde Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 9. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertliler bu maçı kazanarak zirve takibini sürdürmenin peşinde. Zorlu mücadele öncesinde Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

Fenerbahçe XI: Altay, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Lincoln, İsmail, Crespo, İrfan Can, Emre Mor, Pedro, Valencia

VavaCars Fatih Karagümrük XI: Viviano, Salih, Biraschi, Dresevic, Caner, Shukurov, Ozdoev, Jimmy, Kouassi, Borini, Colley

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayacak olan mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

📌 TEDAVİLERİ SÜREN 3 OYUNCU KADRODA YOK

Fenerbahçe, maçta 3 oyuncusundan yararlanamıyor. Tedavileri devam eden Nazım Sangare, Luan Peres ve Joshua King, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemiyor.

❗ SON 4 MAÇTAN 3 PUAN ÇIKARDI

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de son 4 maçta galibiyet alamazken 3 puan elde etti. Bu sezonki tek galibiyetini 4. haftada MKE Ankaragücü karşısında alan kırmızı-siyahlı ekip, sonrasındaki 4 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 2 gol atabilen Fatih Karagümrük, kalesindeki 3 gole engel olamadı.