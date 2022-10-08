Jorge Jesus ile birlikte adeta yeni bir dönemin kapısını açan ve Fenerbahçe'de gösterdiği performansla milli formayı da ilk kez sırtına geçiren İsmail Yüksek, şov yapmaya devam ediyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da yönetim harekete geçti! İsmail Yüksek'e zam
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un gelişinin ardından İsmail Yüksek, takımın yıldızlarından birisi haline geldi. Portekizli hoca sonrası kendini bulan yıldız futbolcu için yönetim harekete geçti. Fenerbahçe'de harikalar yaratan İsmail Yüksek'in aylık 25 bin TL'lik maaşına zam geleceği öğrenildi. İşte detaylar...
Yönetim önceki gece Kadıköy'de oynanan AEK Larnaca maçının yıldızlarından biri olan 23 yaşındaki futbolcunun çıkışını büyük bir keyifle izliyor.
Ayrıca yönetim yıllık 250 bin TL kazanan oyuncuya jest yapmaya hazırlanıyor.