FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Serdar Dursun gemileri yaktı! "Eğer oynamazsam..."

Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftasında forma giyen ve daha sonra kızağa çekilen Serdar Dursun, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda da yer almayan 30 yaşındaki golcüden Beşiktaş ve Galatasaray'la ilgili transfer itirafı gelirken, ayrılık sinyali verdi ve gemileri yaktı. İşte o sözler... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.10.2022- 11:13