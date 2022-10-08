UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, çıktığı 3 maçtan 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak liderlik koltuğuna oturdu.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Serdar Dursun gemileri yaktı! "Eğer oynamazsam..."
Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftasında forma giyen ve daha sonra kızağa çekilen Serdar Dursun, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda da yer almayan 30 yaşındaki golcüden Beşiktaş ve Galatasaray'la ilgili transfer itirafı gelirken, ayrılık sinyali verdi ve gemileri yaktı. İşte o sözler... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Son olarak sahasında AEK Larnaca'yı konuk eden sarı-lacivertliler, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Rotasyonlu bir kadro kuran F.Bahçe'de, milli oyuncu Serdar Dursun Avrupa Ligi kadrosunda kendine yer bulamamıştı.