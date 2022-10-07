Vitor Pereira'nın Portekiz 2. Ligi'nden getirdiği Miguel Crespo müthiş futboluyla bir anda Avrupa devlerini peşine taktı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Avrupa ekipleri Miguel Crespo için yarışıyor!
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Sarı-lacivertli forma altında sergilediği performansla tam not alan Miguel Crespo Avrupa ekiplerinin radarında olmaya devam ediyor. Portekizli futbolcu için Atletico Madrid, Sevilla ve Sporting kulübünün temsilcileri Karagümrük maçında oyuncuyu tribünden takip edecek. (FB SPOR HABERLERİ)
Sezon başında da teklifler alan 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla en yakından ilgilenen kulüp Atletico Madrid.
Atletico Madrid dışında Sevilla ve Sporting Lizbon kulüplerinin de Crespo için devrede olduğu ifade ediliyor.