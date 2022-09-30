Fenerbahçe'de millilerin de dönmesiyle derbi hazırlıkları bir üst seviyeye taşındı... Süper Lig'deki ilk derbisini kazanmak isteyen teknik direktör Jorge Jesus, sahada karşılaşabilecekleri her ihtimali değerlendirerek kusursuz bir galibiyet planı üzerinde çalışıyor. Taktik idmanlarda bu planın uygulaması yapılırken, oyuncular mental olarak da zorlu maça hazırlanıyor. Video gösterimleri ve sözlü anlatımlarla analizi yapılan Beşiktaş'ın nasıl oynayacağı, 3 puan için yapılması gerekenler takıma tek tek aktarılıyor.

SAVUNMA SERDAR AZİZ'E BAĞLI

Fotomaç'ın haberine göre Jesus'un önceliği Beşiktaş'ın maçın başında taraftarını da arkasına alarak oyunu kendi sahalarına yıkmasını engellemek... Bunun için prese pres ile karşılık verilecek. Rakibe kendi yarı sahasında baskı uygulanacak... Savunmanın 3'lü ya da 4'lü mü olacağı ise Serdar Aziz'in durumuna bağlı. Tecrübeli oyuncu fizik olarak kendisini hazır hissederse, Szalai ve Gustavo ile birlikte 3'lü defans oluşturulacak. Aksi halde beklerde Osayi, Ferdi ve Alioski'den ikisinin yer alacağı 4'lü savunma olacak.