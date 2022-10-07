Fenerbahçe Yönetimi'nin yaptığı son sözleşme yenileme teklifini de kabul etmeyen Miha Zajc'ın devre arasında satılması için görüşmelere başlandı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Miha Zajc satış listesine konuldu! İşte önerilen takımlar...
SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sarı-lacivertlilerin son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada da görev alamayan Miha Zajc'ın artık takımda kalma şansı neredeyse kalmadı. Sloven futbolcu İtalya Serie A ve İngiltere Primer Lig takımlarına önerildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERLERİ)
Fenerbahçe Yönetimi'nin yaptığı son sözleşme yenileme teklifini de kabul etmeyen Miha Zajc'ın devre arasında satılması için görüşmelere başlandı.
Takvim'in haberine göre ilk görüşme yaz transfer döneminde de Sloven oyuncuyu isteyen Bologna ile yapıldı.
Daha sonra Zajc'ın adının anıldığı Premier Lig takımı Southampton'a da mesaj gönderildi.